Quinta-feira será de tempo nublado e com mais chuva para Três Lagoas

A quinta-feira(5), será de céu nublado e pancadas de chuva a qualquer hora do dia, à noite a chuva para, em Três Lagoas.

De acordo com a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica que as chuvas devem diminuir em algumas regiões de Mato Grosso do Sul, mas nas regiões Leste e Norte do Estado, ainda há possibilidade de chuvas e tempestades.

A temperatura mínima registrada nesta quinta-feira, foi de 21°C, e a máxima não passa dos 27°C.

Devido ao avanço da frente fria, em grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante sul, com valores entre 30-50 km/h.