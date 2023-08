Quinta-feira será de tempo seco e quente em Três Lagoas

Quinta-feira (3), em Três Lagoas será de altas temperaturas, com rápida elevação à tarde, onde a máxima pode chegar aos 32°C.

De acordo com a previsão do tempo emitidos pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), prevê o dia estável e sem previsão de chuva para a região Leste de Mato Grosso do Sul.

Além disso, com a continuidade do tempo seco, o alerta para baixos valores de umidade relativa do ar, e não tem previsão de chuva para os próximos dias, este ambiente se torna propício para a ocorrência de incêndios florestais.