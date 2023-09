Quinta-feira será mais um dia quente e com alerta de risco à saúde

Nesta quinta-feira (21), a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) para Três Lagoas, aponta céu ensolarado com poucas nuvens e altas temperaturas.

A umidade relativa do ar deve ficar entre 10% a 20%, valores considerados baixos. Por isso, o Cemtec recomenda beber bastante líquido, umidificar os ambientes, utilizar protetor solar e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia.

Em Três Lagoas as temperaturas variarão entre 22°C e 37°C. Nas cidades vizinhas, espera-se que a temperatura atinja mínima de 23°C e máxima de 36°C em Anaurilândia; em Paranaíba, entre 23°C e 37°C; Aparecida do Taboado terá mínima de 23°C e máxima de 37°C; Inocência apresentará mínima de 22°C e máxima de 36°C; por fim, Água Clara exibirá mínima de 22°C e máxima de 37°C.