Quinta-feira tem previsão de chuva intensa para Três Lagoas

A quinta-feira(2), até começou sol, mas no decorrer do dia haverá aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite, em Três Lagoas.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de tempestade para todo Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) são esperadas chuvas e trovoadas de intensidade moderada a forte em toda a costa Leste do Estado. Segundo o Cemtec é que durante a semana as chuvas ultrapassem os 100 mm.

Em Três Lagoas, a mínima registrada foi de 24°C e a máxima de 33°C.