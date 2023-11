A quinta-feira (23), amanheceu com céu nublado, e tem previsão de chuva a qualquer hora, em Três Lagoas.

Segundo a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), indica continuidade do tempo instável, com probabilidade de chuvas. Os maiores acumulados de chuvas são esperados para as regiões sul, sudeste, leste e sudoeste do Estado.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 24°C, e a máxima pode chegar aos 34°C.