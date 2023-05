Para esta quinta-feira (18), a previsão do tempo é de sol sem nuvens, tempo e estável, em Três Lagoas.

Mato Grosso do Sul está sobre influencia de um sistema de alta pressão, ou seja, a massa de ar fria que favorece o tempo sexo em todo Estado, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Em Três Lagoas, a mínima registrada foi de 13°C, e a máxima não passa dos 28°C.