Quinteto aborda ciclista e rouba bicicleta e celular no bairro Jardim Primaveril

Um ciclista, de 21 anos, foi alvo de um roubo, na noite de quinta-feira (11), quando cinco criminosos o abordaram de forma agressiva na rua Jary Mercante, próximo à avenida Capitão Olyntho Mancini, no bairro Jardim Primaveril, em Três Lagoas. Os ladrões roubaram tanto a bicicleta quanto o celular da vítima.

O ciclista estava pedalando pela avenida Capitão Olyntho Mancini quando foi abordado pelos criminosos, um dos suspeitos teria sacado uma arma, tipo pistola e exigido a entrega imediata dos pertences. Temendo por sua segurança diante da ameaça do grupo criminoso, a vítima cedeu os objetos, e os assaltantes fugiram em direção ao Jardim Brasília, situado na região Sul da cidade.

Poucos minutos após o caso, a vítima avistou uma viatura da Polícia Militar e relatou o ocorrido aos militares da Força Tática. Estes, então, solicitaram que a vítima entrasse na viatura, a fim de possibilitar o reconhecimento, caso os suspeitos fossem localizados durante as diligências.

A equipe da Força Tática conduziu buscas nas áreas do Jardim Brasília, Santa Rita, Nossa Senhora Aparecida e Santos Dumont, entretanto, nenhum suspeito com as características descritas foi identificado. Após a tentativa de localização, a vítima acompanhou os militares até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foi registrado o boletim de ocorrência por roubo.

O local do incidente está na zona limite de jurisdição entre a 1ª e a 2ª Delegacia de Polícia Civil, sendo que o NIR (Núcleo de Investigação Regional) pode integrar as três delegacias para esclarecer o caso de roubo. O caso ocorreu na área Norte, mas os criminosos fugiram em direção à região Sul de Três Lagoas, onde a 3ª DP atua.