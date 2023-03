Quinto melhor atleta do mundo está em Três Lagoas

Marcus Ferreira é um dos maiores nome do Beach Tennis mundial e participa de um campeonato em Três Lagoas neste final de semana. O atleta da Seleção Brasileira da modalidade é campeão mundial, cinco vezes campeão Panamericano e duas vezes campeão Sul-Americano de Beach Tennis.

Natural de Santos, litoral paulista, o atleta é pioneiro da modalidade no Brasil, mas antes de conhecer o ‘beach’, Marcus jogou tênis e começou a praticar a modalidade nas areias da praia santista, em 2009. Em Três Lagoas, o atleta participa como convidado onde ministra palestras e compartilha seus conhecimentos com outros atletas amadores adeptos da modalidade que é febre por todo o Brasil.

O torneio começou na sexta-feira (3), e vai até este domingo (5), e atrai mais de cem atletas de várias cidades de Mato Grosso do Sul e do interior do Estado de São Paulo. Atletas amadores que são completamente apaixonados pelo ‘Beach’, como é chamado pelos adeptos. O Beach Tennis é uma das modalidades que mais tem crescido nos últimos anos. Isso porque, além da sua alta procura é uma atividade física que ajuda a queimar as calorias, fortalecer toda a musculatura. Praticado na modalidade simples e em dupla, oferece através do dinamismo do jogo e o ambiente que o cerca, uma aproximação entre os jogadores.

Disputado num ambiente ‘praiano’, na areia, a energia que o jogo oferece é incrível e que mexe com toda a atmosfera da competição. As pessoas se sentem mais livres dentro deste contexto. Por isso, o ‘Beach’, como é chamado pelos praticantes, consegue tornar as partidas mais bem divertidas. Isso explica porque a modalidade esportiva é febre por todo o Brasil, e em Três Lagoa não é diferente, com vários locais a pratica do esporte.

Essa ‘febre’ do Beach Tennis, tem uma explicação, o principal motivo está no fato de se praticar um esporte inclusivo; pessoas de todas as idades podem praticá-lo sem nenhuma dificuldade ou distinção. Além disso, outra forma de explicar sua popularidade está na facilidade de sua prática. Por fim, mais um fator que favoreceu o crescimento do Beach Tennis foi a mudança na forma que encaramos os exercícios físicos. A pratica da modalidade mais se parece como uma brincadeira do que um esporte.