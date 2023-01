Rádio Cultura passa a ter transmissão integrada

A rádio Cultura de Três Lagoas e a de Paranaíba estão vivendo um novo momento em sua programação. Ambas passam a operar de forma integrada e a compartilhar conteúdos entre as duas localidades. A grade de transmissão da rádio Cultura de Paranaíba ganhou com isso mais duas horas. Anteriormente os ouvintes podiam sintonizar somente a partir das 5h da manhã e agora passam a ouvir às 3h.

Segundo Fernando Moraes, coordenador artístico do Grupo RCN, o objetivo da empresa é alcançar cada vez mais audiência. “Nós queremos contar histórias e fazer com que elas cheguem ao máximo de pessoas possíveis. Por isso que há interação entre os nossos veículos: o que é transmitido pelas rádios do RCN vai para a TV, o que está no site também está no jornal e assim por diante”.

O coordenador lembra ainda que é preciso fazer valer o principal slogan do grupo que é ‘Juntos a gente faz a diferença’. Ele diz também que este compartilhamento de conteúdo acontece também entre as outras localidades nas quais o Grupo atua. “Nós retransmitimos um programa de Campo Grande, a notícia que é divulgada aqui também segue para Paranaíba e até Aparecida do Taboado”.

Moraes garante que quem ganha com isso é o público. “Primeiramente por conta da premiação. Nós temos várias promoções acontecendo. Também temos a possibilidade de entregar uma comunicação mais amiga e de ampliar cada vez mais a nossa grade”.

Entre os programas que já estão sendo transmitidos de forma integrada está o ‘Viola Caipira’ que começa na madrugada e antecede o RCN Notícias. Ele tem a apresentação de Adão Boni, que coleciona já 52 anos dedicados ao rádio. “Eu entrei em uma emissora para conhecer aos 12 anos de idade e não saí mais”.

O Viola Caipira já é velho conhecido dos ouvintes de Três Lagoas e agora até o locutor percebeu que a sua audiência melhorou. “Eu nunca tive tanta audiência em rádio como estou tendo agora. Às vezes ficamos devendo músicas por causa do volume de participações. Tem muita gente que levanta de madrugada para trabalhar nos assentamentos, nas fazendas e todos eles estão sintonizados”. Boni também é o responsável pela apresentação do ‘Domingão da Fronteira’ que vai ao ar aos domingos das 7h ao meio dia e também é transmitido de forma integrada.

Já Albert Silva é o locutor que fica à frente da programação no período da tarde. O ‘Alô Cultura’ começa às 13h e termina às 16h. Com quase 25 anos de atuação, ele conta que se apaixonou pela profissão desde quando era criança. “Eu procuro levar alegria às pessoas que trabalham na hora do meu programa. Nós entramos na casa das pessoas. Agora nós temos uma interação maior entre os ouvintes”.