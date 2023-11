Rádio Patrulha prende idoso suspeito de abusar sexualmente de garoto

A Rádio Patrulha da Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão, na manhã desta terça-feira (28), contra um idoso, de 62 anos, investigado por abusar sexualmente de um adolescente, que tinha 13 anos à época do crime, no bairro Paranapungá, em Três Lagoas.

Em 2019, um adolescente teria procurado uma Unidade Básica de Saúde (UBS), acompanhado de um conselheiro tutelar, com pensamentos revoltosos. Ao receber atendimento psicológico, o adolescente teria confessado ter sofrido abuso sexual de um homem que o abordou na saída da escola. O fato, segundo a vítima, ocorreu em 2015, quando tinha 13 anos de idade.

O garoto relatou à época que o suspeito teria oferecido dinheiro em troca de relação sexual. O adolescente aceitou e concordou por precisar de dinheiro. Segundo o depoimento da época, o menor manteve encontros esporádicos com o suspeito que sempre lhe presenteava com algum objeto ou dinheiro, para compensar os favores sexuais.

Depois de algum tempo, o menor teria caído em si de que era vítima de abusos sexuais e de que não se tratava de um relacionamento amoroso por parte do suspeito, que se apresentava com um nome fictício de Luciano. Com problemas psicológicos, o menor passou a receber acompanhamento de profissionais.

Em 2020, a Polícia Militar por meio da equipe da Rádio Patrulha, foi chamada na circular da Lagoa Maior, onde estaria ocorrendo uma agressão física entre um jovem e um idoso. Na ocasião, os militares se depararam com um homem acuado contra um muro e com o nariz sangrando.

Para os militares,o rapaz teria dito que em 2015 foi abusado pelo homem que, usando dinheiro e produtos eletrônicos, teria o convencido a praticar relações sexuais, ainda sendo uma criança.

O suspeito identificado pelo nome de J. R., morador do bairro Vila Nova, teria confessado o crime de estupro e preso à época. Após conseguir um beneficio para responder o processo em liberdade, a Justiça determinou o recolhimento do suspeito à Penitenciária de Segurança Média.

Na manhã desta terça-feira, a Rádio Patrulha obteve a informação de que o suspeito estaria em uma obra, onde trabalhava como ajudante de pedreiro e recebeu voz de prisão. Ele foi levado até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde aguarda para seguir ao presídio.