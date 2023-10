'RCN em Ação' terá palestra com o pesquisador Gui Rangel

Em novembro, o Grupo RCN retoma a série de eventos corporativos voltado ao desenvolvimento das empresas e do comércio regional. O “RCN em Ação” tem como objetivo oferecer ações de fomento à economia local, através de promoções de apoio ao empreendedor da região, além de discutir os rumos da economia, sempre em ação pelo desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.

No dia 29 de novembro, no anfiteatro da AEMS, o Grupo RCN traz para Três Lagoas um dos maiores pesquisadores e estrategista econômico da atualidade: Gui Rangel.

Com o olhar futurista, Gui Rangel terá como objetivo compartilhar um pensamento inovador, inspirador e não-convencional, para que pessoas e organizações se preparem para um futuro complexo, vibrante, cheio de possibilidades ilimitadas.

Ele aborda os sinais fracos e as tendências emergentes que vão impactar a sociedade e o nosso planeta, e como devemos nos preparar para tudo isso. Cada interação é desenhada para se adaptar aos desafios de sua audiência, combinando informação sobre ciência, tecnologia, inovação e tendências para o futuro com insights humanos, para criar uma experiência inspiradora e transformadora para o seu público.

É um ciclo de palestra que faz parte do tripé do Grupo RCN, informar, entreter e fomentar a economia local. É assim que um dos maiores grupos de comunicação do Centro-Oeste, alcançando mais 3 milhões de pessoas pelas ondas de rádio nos estados de Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo e Minas Gerais, promove eventos corporativos voltados ao desenvolvimento das empresas e do comércio regional.

Neste ano de 2023, o Grupo RCN já promoveu o “CBN em Ação 2023”, que foi realizado no Aquário do Pantanal, com apresentação do programa “Fim de Expediente”, da rede CBN, ao vivo em Campo Grande, e transmissão nacional.

No mês de setembro foi realizada a terceira edição do RCN Agro, evento voltado para o público do agronegócio, com a presença de Cristiano Palavro, sócio-diretor e analista de mercado da Pátria Agronegócios.

Neste mês de outubro, em Campo Grande, acontece o 1º Fórum RCN sobre Sustentabilidade, que reunirá grandes nomes do setor, como, Rosana Jatobá, Silvio Barros, Fábio Coelho, Carlos Pereira e o governador do Estado, Eduardo Riedel.

Os projetos do Grupo RCN estão na vanguarda dos eventos corporativos do Estado, promovendo muita informação, discussões de alto nível, novas ideias e relevância.