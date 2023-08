Reabertas inscrições para concessão de auxílios a estudantes do IFMS

Estão reabertas as inscrições no processo seletivo para concessão de auxílios aos estudantes de cursos presenciais do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), nas modalidades Indígena e Quilombola, Alimentação, Transporte, Permanência e Moradia Estudantil.

A seleção visa formação de cadastro de reserva de estudantes das dez unidades da instituição. Os contemplados receberão auxílios no segundo semestre letivo, conforme dotação orçamentária.

Podem participar estudantes regularmente matriculados nos cursos presenciais da instituição, nos níveis técnico integrado, técnico subsequente e de graduação, inclusive aqueles que participaram da primeira seleção do edital do IFMS e tiveram suas inscrições indeferidas. Para isso, devem realizar nova inscrição e anexar toda a documentação atualizada.

Aqueles estudantes já contemplados nos editais de assistência estudantil nº 01/2023 e 19/2023 não poderão se inscrever para o mesmo auxílio ao qual já estiverem contemplados.

O edital n.º 19.5/2023 de reabertura das inscrições, com todas as regras desta seleção, está disponível na Central de Seleção do IFMS.

As inscrições devem ser feitas pela Página do Candidato, no período de 7 a 11 de agosto.

Para se inscrever, o estudante deve preencher o formulário de inscrição, bem como responder ou atualizar o Questionário Socioeconômico. É necessário ainda realizar o upload da documentação elencada no Anexo 1 do edital de abertura.

O candidato deverá escolher a quais auxílios pretende concorrer. É possível optar por todas as modalidades ofertadas pelo campus em que está matriculado, desde que se enquadre nos requisitos solicitados.

Os auxílios do Programa de Assistência Estudantil da instituição ofertados neste segundo semestre letivo de 2023 são:

Auxílio Permanência - voltado para o custeio de necessidades acadêmicas e pessoais que favoreçam a permanência do estudante beneficiário na instituição;

Auxílio Transporte - visa o custeio de despesas de transporte urbano ou rural entre a instituição de ensino e a residência do estudante beneficiário, desde que o mesmo não tenha condições de acesso a transporte gratuito garantidas por iniciativas do poder público municipal, estadual ou federal;

Auxílio Moradia Estudantil - destina-se aos alunos que comprovem serem oriundos de famílias residentes ou domiciliadas em municípios fora do campus no qual estão matriculados, com o objetivo de custear parcialmente os gastos com aluguel, proporcionando melhores condições para a permanência estudantil;

Auxílio Indígena e Quilombola - voltado aos estudantes beneficiários indígenas e quilombolas em razão de especificidades relacionadas à organização social e à condição geográfica de suas respectivas comunidades, bem como aos aspectos históricos, culturais, sociais e econômicos que permeiam o processo de ensino e aprendizagem.

Auxílio Alimentação - repasse financeiro ao estudante beneficiário, a fim de custear suas despesas com alimentação durante a realização do curso.

É necessário que o estudante comprove renda familiar per capita não superior a um salário mínimo e meio.

Além disso, o discente deve estar matriculado e frequentando regularmente pelo menos três unidades curriculares presenciais; não estar cursando apenas o estágio obrigatório, trabalho de conclusão de curso (TCC) ou atividade complementar; nem apresentar mais do que duas reprovações por falta, nas unidades curriculares no semestre anterior.

Para o auxílio transporte, podem se candidatar candidatos que não tenham acesso a transporte gratuito garantido por outras iniciativas. Há ainda requisitos específicos em Três Lagoas, é necessário residir, no mínimo, a 2 km de distância do campus.

Para o Auxílio Moradia, podem se candidatar estudantes que comprovem residir em casa alugada ou república estudantil e que mudaram de sua cidade de origem, a fim de ingressar em um dos cursos do IFMS, para o município onde o campus está localizado, comprovando possuir gastos com aluguel.

A seleção será feita com critérios relacionados à renda per capita, com prioridade para beneficiários de programas de transferência de renda; residentes em comunidades quilombolas ou indígenas; e alunos oriundos de escola pública.

Conforme o cronograma, a previsão é que os resultados preliminar e final sejam publicados nos dias 1º e 11 de setembro, respectivamente.