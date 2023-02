Reajuste dos servidores da Educação será votado na próxima semana

Na próxima semana, a Câmara de Vereadores de Três Lagoas realizará duas sessões ordinárias. Uma será na segunda-feira (27), às 13h. Essa sessão era para ter acontecido na terça-feira, mas devido ao feriado de Carnaval, foi adiada para a próxima semana. Na terça-feira (28), a sessão ocorrerá, às 8h.

Um dos projetos encaminhados pelo Executivo para aprovação na sessão de segunda-feira, está o que concede reajuste para os servidores da educação. De acordo com o projeto, o reajuste prevê aumento de 21,7% para os profissionais do magistério e 5.79% para os servidores do administrativo.

Em reunião no mês passado com representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sinted), o prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), havia reafirmado o compromisso com a classe para aplicação do índice de 14,95%, mais 6,79% do escalonamento da negociação de 2022, alcançado o índice de 21,74%.

Para os demais servidores, a administração ficou de repassar a aplicação da taxa de inflação de 2022, que foi de 5,79%. Além disso, se comprometeu em antecipar a data base para março. Na negociação está previsto também o reajuste de 21,74% no cartão vale alimentação para todos os servidores que já recebem o benefício.