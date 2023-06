A Receita Federal liberou hoje a consulta para o segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2023. Esse lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores.

O contador Amarildo Ferreira explica que a cada 30 dias um novo lote é liberado e as pessoas que não foram contempladas no primeiro ou no segundo lote ainda vão receber as restituições nos próximos meses.

