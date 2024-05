Receita paga restituição do Imposto de Renda nesta sexta-feira

A Receita Federal vai começar a pagar, nesta sexta-feira (31), o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2024. Ao todo, mais de 5,5 milhões de contribuintes serão contemplados. O valor total gira em torno de R$ 9,5 bilhões. É o maior valor pago em um mesmo lote. Quase 900 mil pessoas do Rio Grande do Sul serão beneficiadas nessa primeira leva.

A restituição também será paga idosos acima de 80 anos e contribuintes entre 60 e 79 anos, além de pessoas com alguma deficiência física ou mental, moléstia grave, contribuintes cuja a maior fonte de renda seja o magistério e pessoas que receberam prioridade por utilizarem a declaração pré-preenchida ou por optarem por receber a restituição via Pix. O segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2024 será liberado no dia 29 de junho.