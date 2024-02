Campanha da Fraternidade 2024 busca reconciliar laços após polarização política no Brasil

A Igreja Católica deu início ao período da Quaresma com a celebração da Quarta-feira de Cinzas (14), marcando também o início da Campanha da Fraternidade.

Este período serve como preparação para a Páscoa, em 31 de março, durante o qual os católicos intensificam atos de penitência, caridade e oração. Tradicionalmente, os católicos praticam penitência durante a Quaresma como forma de reflexão, incluindo a abstinência de carne em certos dias, como em algumas sextas-feiras, ou até mesmo durante todo o período, em memória do Cristo crucificado.

O lema da Campanha da Fraternidade deste ano é "Vós sois todos irmãos e irmãs". Esta campanha, adotada pelo episcopado brasileiro, completa 60 anos de um movimento de oração, conversão e solidariedade que tem gerado muitos frutos na Igreja e no Brasil. Serão cinco semanas de intensa mobilização, culminando na Coleta Nacional da Solidariedade em 24 de março, durante todas as celebrações do fim de semana do Domingo de Ramos.

Durante o lançamento da campanha, o Secretário-Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) afirmou que a ideia para o tema surgiu justamente no ano da eleição presidencial. A campanha traz o lema da reconciliação e do resgate dos laços que foram perdidos durante as eleições de 2022, as quais polarizaram o Brasil em torno de Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

