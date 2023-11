Recursos garantem pavimentação de 18 quarteirões do bairro Vila Haro

Nesta semana o prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB) se reuniu com representantes do governo do Estado e conseguiu a aprovação de R$ 4,2 milhões, que serão utilizados na pavimentação de 18 quarteirões do bairro Vila Haro, em Três Lagoas.

De acordo com a prefeitura, o projeto na região contempla obras de macrodrenagem que já estão em estágio avançado, o que possibilita o início das obras de pavimentação, que foram divididas em cinco etapas, sendo que a primeira já foi licitada e será realizada com recursos próprios do município e vai contemplar 22 quarteirões.

Guerreiro explicou que a segunda etapa das obras de pavimentação da região será licitada nos primeiros meses de 2024 e, enquanto isso, as obras de macrodrenagem continuam avançando na região.

Ainda segundo a prefeitura, dos R$ 33 milhões previstos para serem investidos por meio do Programa Avançar Cidades do Governo Federal para as obras de macrodrenagem na região, cerca de R$ 26 milhões já foram executados.