Rede de supermercados Nova Estrela prepara inauguração da quinta unidade em Três Lagoas

A rede de supermercados Nova Estrela irá inaugurar nova unidade, em Três Lagoas, nesta quinta-feira (10), a partir das 8h. Pensando na necessidade de um supermercado em alguns bairros, a quinta unidade será localizada no Centro, para atender os bairros Vila Nova, Santa Rita e região.

O presidente executivo, Joaquim Romero Barbosa, participou do programa RCN Notícias, desta quarta-feira (9), para falar das promoções e do lançamento.

Segundo ele, a inauguração contará com diversas ofertas exclusivas. Além disso, todas as unidades, inclusive de Andradina, estão participando do sorteio de 55 anos da rede, o prêmio principal é um carro Brasília Amarela contendo várias latas de cerveja. Também, será sorteado mensalmente mais de 80.000 mil reais em vale compras.

A nova unidade será na rua Duque de Caxias, número 500, bairro Jardim Primaveril.

Confira a matéria completa: