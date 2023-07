Rede de supermercados Nova Estrela promove jantar para comemorar 55 anos

A rede de supermercados Nova Estrela comemou o 55º aniversário, com um jantar especial, que reuniu fornecedores e empresários da cidade. A rede tem hoje quatro unidades, em Três Lagoas e Andradina (SP). A quinta unidade será inaugurada no mês de agosto, em Três Lagoas. Uma mega-promoção com sorteios de vários prêmios também foi lançada durante o evento.

Confira como foi a festa de comemoração: