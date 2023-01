Rede Feminina pede doações para ressarcir prejuízos de furto

A Rede Feminina de Combate ao Câncer pede doações para tentar se recuperar de um furto que ocorreu no último final de semana no brechó que funciona na sede da entidade. A ação foi flagrada por câmeras de monitoramento instaladas no local.

O circuito de segurança mostra quando um homem chega de bicicleta e, facilitado pela chuva, consegue observar e invadir o local. Já dentro da loja, ele verifica se há dinheiro em caixa e, como não encontra nada, leva peças e roupas masculinas e um estojo de bijuterias. Para dificultar sua identificação, o bandido usou um boné e uma máscara de proteção.

A Presidente da entidade, Márcia Viana Carriço, disse que a entidade depende da venda das roupas que são doadas para o brechó. Segundo ela, o valor do prejuízo daria para pagar uma sessão de acupuntura.

Os itens furtados também são considerados de difícil reposição, conforme ela explicou, uma vez que os homens em geral não se desfazem de suas roupas e não trocam os itens com facilidade.

Confira a reportagem completa abaixo: