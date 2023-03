REDE MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS CONQUISTA 1º LUGAR NO RANKING SALARIAL NÍVEL SUPERIOR

Quase uma década após a implantação da Política do Piso Salarial para 20 horas (Lei nº 2869 de 16 de dezembro de 2014), a Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas conquista o 1º lugar no ranking salarial do estado (nível superior). Essa conquista é fruto da luta do SINTED de Três Lagoas e Selvíria e da existência de uma política de estado que garante ao Grupo Magistério o reajuste do piso salarial estabelecido pelo MEC.

A FETEMS (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul) divulgou na manhã da última segunda-feira (republicada por incorreções hoje, 21/03) a relação dos municípios de Mato Grosso do Sul com relação ao cumprimento da Lei do Piso para os (as) Professores (as) do Magistério e nível Superior na rede estadual e nas redes municipais.

Três Lagoas ocupa a 2ª posição (entre os municípios), com o piso para magistério de R$ 5.963,75 40h/aulas, fruto da política salarial de piso para 20h estabelecido em 2014 e reescalonado em 2022. Já o nível superior é de R$ 8.945, 63 para 40 horas aulas, colocando Três Lagoas em 1º entre os municípios do estado de MS.

Reescalonamento esse que gerou em 2023 reajuste de 21.74%, que totaliza o somatório de 14.95% (piso nacional)+6.79% (saldo residual do piso 2022).

A luta do nosso SINTED é pela valorização e reconhecimento dos profissionais do magistério, debatendo coletivamente nas instâncias sindicais e junto à administração municipal.

O SINTED tem o compromisso de continuar lutando pela manutenção da política salarial de piso para 20 horas, assim como estar de prontidão para que não haja alterações na forma de reajuste do piso nacional que é o custo aluno.

Educação pública de qualidade para todos e com valorização profissional no piso e na carreira dos nossos professores (as).

