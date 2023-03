Rede Municipal de Três Lagoas fica em 1º lugar no ranking salarial entre os municípios de MS

A Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems) divulgou a relação dos municípios de Mato Grosso do Sul relativo ao cumprimento da Lei do Piso para professores do Magistério na Rede Estadual e nas redes municipais de ensino.

A Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas conquista o 2º lugar no ranking salarial do Estado. O município ocupa a 2ª posição, com o piso para magistério de R$ 5.963,75 40h/aulas. Já o nível superior é de R$ 8.945, 63 para 40 horas aulas.

Segundo a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, Maria Diogo, o grupo de Três Lagoas se consolidou em 1º lugar, como o melhor salário de todas as redes municipais de MS, fruto da política salarial de piso para 20h estabelecido em 2014 e reescalonado em 2022.

Na manhã desta terça-feira, Maria Diogo participou do RCN Notícias e destacou que essa conquista é fruto da luta do Sinted.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja entrevista com a presidente do Sinted: