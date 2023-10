Redes sociais e jogos online são 'terrenos' para crimes infantis

As redes sociais e os jogos on-line com chats para troca de mensagens são os principais ambientes dos crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes. Com o avanço da tecnologia e crescimento das atividades no ambiente virtual, acompanhar as relações virtuais e o conteúdo que os filhos consomem na internet, pode parecer desafiador para os pais.

De acordo com a Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos, os dados do Disque 100, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, apontou 1.092 denúncias envolvendo crianças e adolescentes com 6.118 violações de direitos, em Mato Grosso do Sul, entre janeiro e abril de 2023. Desse total, mais de 300 casos partiram de Três Lagoas.

Segundo um levantamento do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, denúncias de exposição de crianças e adolescente na internet estão entre os cinco tipos de violações mais denunciados ao Disque 100, que é o número para denunciar esses crimes. Entre os principais casos estão pedofilia, pornografia infantil e cyberbullying.

Ainda de acordo com o levantamento, um relatório da Norton Cyber Security apontou que, em 2017, o Brasil se tornou o segundo país com o maior índices de casos de crimes cibernéticos. Apesar do registro dos casos denunciados, o índice real de violações pode ainda maior.

Cuidado em casa

Conforme as orientações do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, famílias, amigos e todos as pessoas que compõem a rede de convivência das crianças e adolescente devem estar atentas as atividades infanto-juvenil na internet, para prevenir a posições crimes cibernéticos.

Para a enfermeira, Viviane Rodrigues, que atua em Três Lagoas, é fundamental manter uma relação de confiança e diálogo entre pais e filhos, para se construir o ambiente seguro na internet. “Meu marido e eu colocamos um plano controle para monitoramos o celular na nossa filha de 12 anos. Mas, primeiro, a gente foi criando um ambiente de confiança com ela”, explicou.

Tipos de crime

O cyberbullying e o estupro virtual estão entre os crimes virtuais que atingem crianças e adolescentes e estão se tornando cada mais comuns, o compartilhamento de fotos de nudez nas escolas.