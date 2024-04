Reforma da ponte sobre o Córrego Arapuá é concluída pela Prefeitura de Três Lagoas

O Departamento de Obras da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra) concluiu a reforma da ponte sobre o Córrego Arapuá, na estrada Fazenda Bandeirantes, no Campo Triste.

A ponte fica localizada na estrada que liga a MS-320 à BR-262 e possui um grande fluxo de veículos. A reforma traz mais segurança aos motoristas que trafegam naquele trecho, bem como colabora com o escoamento de produção agropecuário da região.

A ponte possui 11 metros de comprimento, 4,5 metros de largura e precisou de uma reforma geral em toda a estrutura. O secretário de Infraestrutura, Osmar Dias reforçou o compromisso da gestão com os moradores da zona rural do Município.

“Desde o início da gestão do prefeito Angelo Guerreiro, a Seintra realiza diversas melhorias na zona rural, inclusive com a construção e reforma das pontes. Essa é mais uma obra necessária e de grande importância, já que com o tempo, as pontes são deterioradas e acabam causando risco aos que trafegam pelas estradas”, afirmou Osmar.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas