Reforma da rodoviária é iniciada

A reforma do terminal rodoviário de Três Lagoas foi iniciada e, segundo a prefeitura, no período das obras, não será necessária a interrupção dos serviços disponibilizados no local. A ordem de serviço foi autorizada pelo prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), dia 7 de fevereiro na Câmara Municipal.

A obra de reforma e revitalização do local foi orçada em R$ 1,5 milhão, com recursos próprios do município. O projeto prevê a adequação e ampliação dos guichês de venda de passagens, a reestruturação das lanchonetes e lojas, a criação de uma praça de alimentação, a reconstrução do piso, a instalação de novos assentos na área de espera e a construção de rampas de acessibilidade, banheiros adaptados para pessoas com deficiência (PCD), além do cercamento da área de embarque e a construção de uma guarita para reforçar a segurança.

Além disso, o projeto inclui ainda a substituição das instalações elétricas e a adequação do sistema de segurança contra incêndio e pânico, garantindo assim um ambiente mais seguro para os passageiros e funcionários.

As obras foram iniciadas pelo local onde funcionava a lanchonete, que funcionará em um espaço improvisado até a conclusão das obras. Depois, os guichês de venda de passagens serão realocados para o espaço onde funcionava a lanchonete.