Região do bairro Vila Nova é a que apresenta mais casos positivos de dengue em Três Lagoas

O bairro Vila Nova é o que mais concentra casos positivos de dengue atualmente em Três Lagoas. São 38 casos da doença. Em segundo lugar está o Santos Dumont, com 31 pessoas doentes e o Parque São Carlos, com 28. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, a cidade possui 236 pessoas infectadas.

As informações deste mapeamento de casos foram divulgadas durante a 2ª reunião do Comitê de Mobilização e Combate ao Aedes Aegypti, promovida esta semana na sede do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SSPM).

Somente no mês de janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde visitou mais de 31 mil residências. Foram encontrados ainda 89 criadouros do mosquito: 72 deles localizados em casas, nove em estabelecimentos comerciais e oito em terrenos baldios.

O Mutirão da Limpeza, que é uma ação itinerante promovida pelo poder público para erradicar possíveis focos de criação do Aedes Aegypti, já removeu mais de 800 toneladas de lixo, deixados pela população em caçambas espalhadas em locais estratégicos.

Até o próximo dia 20 os moradores do bairro Santa Luzia poderão depositar entulho e matérias inservíveis nos pontos de coleta. São aceitos pneus velhos, embalagens, recipientes plásticos, vasos pias e tanques, ou seja, tudo aquilo que pode acumular água e virar criadouro de mosquito ou ainda servir de abrigo para outros animais como escorpiões.

Galhadas, móveis e lixo doméstico não podem ser depositados. Objetos eletrônicos, lâmpadas e animais mortos também estão proibidos.