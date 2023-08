Relatório aponta redução de furtos e roubos em Três Lagoas

Um novo mapeamento do setor de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul apontou queda na criminalidade, em Três Lagoas nos primeiros sete meses de 2023, em comparação com o mesmo período do ano passado. O dado é do Núcleo de Estatística e Análise Criminal da Polícia Militar e destaca que ocorreu queda de 22% no crime de roubo e, também, de 15% no crime de furto.

O relatório revela que foram registradas 1.442 ocorrências de furto (quando não há violência ou ameaça contra a vítima) ao passo que no ano anterior 1.697 casos ocorreram na cidade. Nesse cenário, houve redução também na quantidade de arrombamentos e invasões à residência. Entre os meses de janeiro e julho 273 imóveis foram alvos de ladrões contra 336 ocorrências, em 2022.

Em relação aos casos de roubo (quando há contato da vítima com o ladrão), foram registrados 61 e, no mesmo período anterior, 79 ocorrências. “Nós reforçamos o policiamento ostensivo, o patrulhamento e aumentamos as abordagens, principalmente, nos pontos mais vulneráveis e nos bairros com mais incidência de ocorrências. Recebemos também armamentos, veículos e capacitação do efetivo do governo”, informou o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Mauro César Sales Ormay.

QUEDA EM MS

Os índices de criminalidade apresentaram quedas expressivas em todo o Estado, em comparação com o mesmo período de 2020. As maiores quedas foram registradas nos crimes contra o patrimônio.

Na estatística da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), os roubos em vias urbanas apresentaram queda de 14%, os roubos nos comércios (-12,2%) e os furtos de veículos (-11,9%).

PREVENÇÃO

Algumas orientações simples podem fazer a diferença e evitar furtos residenciais e no comércio. Não viaje sem que ninguém saiba. É importante avisar familiares e vizinhos de confiança. Não deixe a luz ligada 24h na residência. Pode despertar a atenção de pessoas mal intencionadas.

Para os lojistas, instalar alarmes, câmeras e dispositivos que anunciem a entrada de pessoas. Outra orientação é realizar os depósitos bancários freqüentes. Variar os horários e rotas para dificultar a ação de bandidos.