Relatório mostra que arrecadação de Três Lagoas ultrapassou R$ 1 bilhão

O presidente da Câmara de Vereadores de Três Lagoas, Cassiano Maia (PSB), recebeu nesta sexta-feira (24), o relatório de prestação de contas do município, referente ao exercício de 2022. O documento foi entregue pela secretária municipal de Finanças, Receita e Controle, Soyla Carla Alves Garcia.

O documento será apresentado em audiência pública, na segunda-feira (27), às 8h, no auditório do plenarinho da Câmara, quando será feita a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2022.

Conforme já divulgado pelo Jornal do Povo, a arrecadação, de Três Lagoas, em 2022, ultrapassou R$ 1 bilhão, tendo alcançado R$ 1.013.668.669,86. Durante a prestação de contas, serão detalhadas as fontes de receita e a aplicação dos gastos.

Durante reunião com o presidente da Câmara, a secretária de Finanças antecipou que, no ano passado foram gastos recursos superiores a R$ 205 milhões no setor da Saúde, o equivalente a 30,36% do orçamento do ano. De acordo com a Constituição, todo município deve aplicar 15% dos seus recursos em Saúde.

Educação também superou o limite exigido constitucionalmente, ou seja, o legal é aplicação de 25% do orçamento e foram investidos 28,08%, segundo o relatório. Estes e outros dados serão apresentados na audiência pública.

A prestação de contas acontece a cada quadrimestre, sendo que a última do ano anterior pode ser apresentada até o último dia de fevereiro. Os dados constam também no Portal da Transparência.

Cassiano Maia convida a todos os interessados para acompanhar a prestação de contas, momento em que os dados detalhados da execução financeira do ano passado serão divulgados e explicados por servidores da prefeitura.

A previsão era de que a arrecadação de Três Lagoas chegasse a R$ 900 milhões, mas ultrapassou o previsto. Para 2023, o orçamento previsto é de R$ 1.014 bilhão, valor este que deve apresentar acréscimo, comparando a evolução das últimas arrecadações.

Em 2018, o valor arrecadado foi de R$ 571,4 milhões, em 2019, R$ 619,6 milhões. No ano seguinte, R$ 699 milhões e, em 2021, chegou a R$ 861 milhões.

Três Lagoas é uma cidade com uma peculiaridade diferente de outros municípios por ser um polo industrial. Portanto, a receita tem apresentado incremento a cada ano.