Reme vai ampliar vagas em Centros de Educação Infantil

O ano letivo deste ano na Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas terá início dia 6 de fevereiro. No mesmo dia térão início as aulas da Rede Estadual de Ensino em virtude da questão do transporte público que opera em conjunto entre Estado e Município.

Para o ano letivo de 2023, a Secretaria Municipal de Educação pretende matricular cerca de 17.100 alunos nas escolas municipais e Centros de Educação Infantil (CEIs). Em 2022, o município registrou 16.500 alunos matriculados.

Para este ano, de acordo com a coordenadora da Central de Matrículas da Secretaria Municipal de Educação, Neuraci Vasconcelos, três novos Centros de Educação Infantil serão inaugurados. Dois, um no Jardim das Flores, região do bairro São João, e outro no Jardim das Acácias. Ambos entram em funcionamento em fevereiro, no início do ano letivo. Cada unidade terá capacidade para atender cerca de 200 crianças. Além desses, o novo CEI do bairro Santa Luzia, em fase de construção, segundo ela, deve ser inaugurado em meados deste ano e também terá capacidade para atendimento de aproximadamente 200 crianças.

Em 2022, a coordenadora informou que existiam cerca de 800 crianças aguardando uma vaga nos CEIs. Vagas para crianças na faixa etária de quatro meses a cinco anos é a maior demanda do município. No entanto, segundo Neuraci, se comparado há anos anteriores, houve redução no número de crianças na fila de espera, já que novos Centros de Educação Infantil foram construídos e outros ampliados. Para este ano, conforme ela, a meta é atender as crianças que estavam na fila de espera no ano passado.

A coordenadora destacou a importância dos pais que pretendem matricular os filhos em um Centro de Educação Infantil, procurar a Secretaria de Educação para manter o cadastro atualizado para saber a real demanda de vagas para atender esse público. Com base nisso, a administração municipal vai executando o planejamento para a construção de novas unidades escolares.