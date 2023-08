Mutirão de negociação de dívidas termina nesta sexta-feira

O prazo para participar do Renegocia! - Mutirão de Negociação de Dívidas encerra nesta sexta-feira (11). O consumidor precisa estar atento aos documentos necessários para contar com o apoio dos Procons de todo país na renegociação de seus débitos em atraso, exceto os casos de pensão alimentícia, crédito rural e imobiliário.

Sob a coordenação da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), o mutirão nacional teve início em 24 de julho, com objetivo de auxiliar aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras antes que suas dívidas ultrapassem sua capacidade de pagamento.

Embora o programa tenha foco na prevenção do superendividamento, qualquer consumidor com dívidas pendentes pode aderir à iniciativa. Não existem restrições quanto aos valores devidos ou à renda.

Interessados precisam apresentar documento de identificação oficial com foto e o contrato da dívida, com identificação da empresa. Assim, para confirmar o débito, vale apresentar a fatura de cobrança, carnê de parcelamento ou mesmo comprovantes de pagamento de produto e/ou serviço. Extratos emitidos por empresas de proteção ao crédito também auxiliam no processo de atendimento.

Em Três Lagoas, a renegociação pode ser formalizada no Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor). Os atendimentos presenciais estão disponíveis das 7h às 17h, na rua Orestes Prata Tibery, 1762 - Centro. (Com informações da Agência Brasil).