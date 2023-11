Repartições públicas e comércio não funcionam neste feriado

Essa semana será marcada pelo feriado de 15 de novembro, comemorado a Proclamação da República, feriado em todo país. Muitos setores mudarão os horários de atendimento ou até mesmo fecham e voltam a funcionar na quinta-feira (16).

Para quem vai ficar em Três Lagoas, é bom estar atento aos horários de funcionamento dos serviços públicos, comércio, Correios, agências bancárias e supermercados. Por isso é sempre bom saber o que abre e o que fecha no município. Confira:

Não haverá expediente nas secretarias municipais, nesta quarta-feira, bem como nos departamentos de atendimento ao público, Cras, Creas, Procon, Tributação e Trânsito, entre outras repartições públicas estaduais e federais.

Continue Lendo...

Bancos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As agências bancárias não irão atender nesta quarta-feira, mas funcionará normalmente na quinta (16) e sexta-feira (17), conforme a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). De acordo com a Febraban, as contas de consumo (água, luz, telefone e TV a cabo) e os carnês com vencimento nesta data poderão ser pagos no próximo dia útil, sem incidência de multa.

Comércio

O comércio de Três Lagoas não funciona neste feriado nacional. A exceção é para os estabelecimentos que quiserem abrir das 9h às 14h, que terão que protocolar pedido no Sindicato do Comércio Varejista. O estabelecimento que abrir no feriado terá que pagar 100% de hora extra aos funcionários.

Casa do Trabalhador

Estará fechada na quarta-feira, mas na quinta-feira e sexta, o atendimento retoma ao normal.

Unidades de Saúde

Não abrirão em escala especial. Apenas as redes de urgência, como o Hospital Regional, Pronto Socorro, Samu e a UPA 24h estarão em funcionamento.

Correios

Não haverá atendimento nas agências dos Correios nesta quarta-feira.