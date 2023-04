Repartições públicas terão ponto facultativo

A Prefeitura de Três Lagoas e o governo do Estado decretaram ponto facultativo nas repartições públicas na próxima quinta-feira (6), em virtude do feriado nacional de 7 de abril, Sexta-feira da Paixão. Com isso, o expediente nas repartições pública será curto na próxima semana, tendo apenas três dias úteis.



O comércio de Três Lagoas e as agências bancárias, assim como as casas lotéricas, funcionam normalmente na quinta-feira, e fecham na sexta. No sábado, o comércio volta ao seu funcionamento normal. As empresas que quiserem funcionar na sexta-feira, devem protocolar pedido no Sindicato do Comércio Varejista, e pagar 100% de hora- extra aos funcionários.

Na Semana Santa os cristãos relembram o dia em que Jesus Cristo morreu crucificado. A data varia a cada ano, pois acontece no fim da Quaresma, que começa na quarta-feira de cinzas, dia seguinte ao Carnaval. Segundo o presidente do Sindivarejo de Três Lagoas, Sueide Silva Torres, essa é uma data importante para o comércio, pois gera consumo, e quando isso acontece, o comércio fatura