Residência no bairro Santa Rita é alvo de furto no final de semana

Uma residência localizada no bairro Santa Rita, em Três Lagoas foi alvo de furto no último final de semana. Nenhum vizinho percebeu movimentação estranha no imóvel e nenhum suspeito foi preso até agora.

De acordo com informações do boletim de ocorrências, a dona da casa saiu para trabalhar e, ao retornar por volta das 22h, encontrou a porta da frente arrombada. Foram levados uma televisão de 32 polegadas, um botijão de gás, um par de tênis e dois frascos de perfume.