Restauração do Paço Municipal será entregue em junho e prefeito terá novo gabinete

As obras de reforma e restauração do prédio do antigo Paço Municipal Rosário Congro, localizado em frente à Praça Ramez Tebet, em Três Lagoas, devem ser concluídas e entregues no próximo mês, quando o gabinete do prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), assim como a Secretaria de Finanças e o Departamento de Tributação, passarão a funcionar no local. “Por ser um prédio antigo, tombado como patrimônio histórico, está sendo restaurado e preservado. E pelo que conversamos com a empresa, até junho a obra será entregue”, frisou o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias.

O secretário adiantou que, apesar de manter as características originais, do teto, das portas e janelas, o prédio será adaptado para garantir melhor acessibilidade. “Os portões seguem o que era antigamente, tinham colocado muros, mas agora será todo gradil. O telhado, as janelas e fachadas serão preservados”, detalhou.

O Paço Municipal foi construído há mais de 60 anos pelo então prefeito, Rosário Congro. O imóvel é tombado como patrimônio histórico do município, considerando-se o aspecto arquitetônico e o tempo da sua construção.

Até a gestão do ex-prefeito Issan Fares, a prefeitura funcionou no Paço Municipal. Depois, em 2004, quando Simone Tebet assumiu a administração municipal, a prefeitura passou a funcionar no prédio da Capitão Olyntho Mancini, onde estava até julho do ano passado.

Depois, na atual gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, o gabinete, assim como algumas secretarias, foram instalados provisoriamente no prédio do antigo Detran, no Jardim Morumbi.