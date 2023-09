Resultado de exame esclarecerá sequestro

A Polícia Civil aguarda o resultado de exame de corpo de delito para encerrar o inquérito aberto para apurar o suposto caso do sequestro de uma criança, em Três Lagoas. Novas imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais comprovaram que a menina, de 10 anos, mentiu sobre ter sido, supostamente, raptada, segundo o delegado Matheus de Palma. O resultado do exame deverá ser divulgado na segunda-feira (11).

O caso é investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM). De acordo com a polícia, a criança prestará depoimento especial no juizado para esclarecimentos. Isso porque, conforme o delegado, não se sabe o que motivou a criança a mentir. Para a equipe de reportagem do Jornal do Povo, a mãe contestou a informação da polícia e alega que a filha não mentiu.

As imagens das câmeras de segurança mostraram que a criança estava na calçada da escola, no mesmo horário do suposto crime. A estratégia usada pela polícia para tentar identificar o suposto sequestrador foi por meio de fotos, que foram mostradas para a mãe e filha pelo delegado. Porém, elas não reconheceram nenhum suspeito.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), no dia 28 de agosto, no período noturno. O boletim diz que a criança caminhava em frente à Escola Municipal Parque São Carlos quando foi levada por uma suposta caminhonete preta, o que já foi descartado pela polícia.

O delegado Matheus de Palma destacou que as imagens de segurança registraram o veículo percorrendo as redondezas, quando foram iniciadas as investigações. Entretanto, a caminhonete, no mesmo dia, foi identificada, assim como o motorista.