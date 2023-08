Ribas do Rio Pardo tem 40 vagas para novos cursos profissionalizantes

A Suzano, em parceria com a Prefeitura de Ribas do Rio Pardo e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), abriu 40 novas vagas para os cursos profissionalizantes no município, onde constrói sua nova fábrica. As capacitações estão diretamente ligadas a uma das metas de longo prazo da empresa, que é a de reduzir as desigualdades sociais e retirar mais de 200 mil famílias da linha da pobreza em suas áreas de atuação até 2030.

Os cursos de Fundamentos de Suspensão, Freios e Direção e Fundamento de Reparos Residenciais, que contam com 20 vagas cada um, têm início marcado para dia 4 de setembro com aulas ministradas no período noturno. Para participar, candidatos(as) devem ter idade mínima de 16 anos e o quinto ano completo do Ensino Fundamental. As inscrições para esta fase vão até o dia 31 de agosto e devem ser feitas somente no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Central de Ribas do Rio Pardo, que fica na Rua José Coletto Garcia, n. 1430, das 7h às 11 horas e das 13h às 17 horas.

“A promoção de cursos de formação profissional faz parte do compromisso da companhia de contribuir para o desenvolvimento social e a geração de trabalho e renda na região, cujo mercado de trabalho segue aquecido devido às obras de construção da nova fábrica da empresa na região. Na Suzano, temos um direcionador que diz que ‘só é bom para nós se for bom para o mundo’, e entendemos que por meio de cursos como estes, em parceria com o Senai e a prefeitura, estamos qualificando a mão de obra e atendendo a uma demanda crescente do setor de serviços local, fomentando assim o desenvolvimento socioeconômico da região”, destaca Maurício Miranda, diretor de Engenharia da Suzano.

Os dois cursos têm duração de 21 dias e têm término previsto para o dia 3 de outubro. As aulas acontecerão na unidade do Senai em Ribas do Rio Pardo, na rua Senador Filinto Müller, 1.701. Para outras informações, é possível entrar em contato com o Cras pelo telefone: (67) 3238-1149.