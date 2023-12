Riedel anuncia R$ 17 milhões em recapeamento em Paranaíba

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, esteve em Paranaíba, na quinta-feira (14) e anunciou R$ 17 milhões para obras de recapeamento. Ele vistoriou obras em quatro escolas estaduais, sendo uma delas já finalizada e pronta para receber os alunos em 2024. “Esse é o nosso compromisso, ajudar os municípios a se desenvolverem. O Maycol Queiroz [prefeito] está tendo compromisso de pavimentar as ruas, que é uma prioridade do governo e nós vamos recapear as que ele indicar. Temos andado pelo estado, olhado as prioridades de cada município, como sempre fizemos”, apontou.

A expectativa é de que as obras de recapeamento se iniciem em 2024, após o período de Carnaval. Ainda em Paranaíba, o governador esteve nas obras de canalização do córrego Estiva e também no prolongamento da avenida Durval Rodrigues Lopes, no córrego Fazendinha, que é o próximo a ser canalizado. Porém, passa por repactuação de valor. “Vamos continuar com os investimentos previstos”, disse o chefe do Executivo.

Continue Lendo...

Sobre as obras nas escolas, uma delas é a unidade José Garcia Leal, que teve início em 2022 e está com a entrega atrasada. “É uma questão da empresa que foi contratada. Nós estamos cobrando e ela já foi notificada. As outras estão andando bem, são outras empresas e na administração pública se encontra esse tipo de coisa. Não é uma questão orçamentária, nem financeira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

É um problema da empresa que foi contratada e ganhou a licitação. A gente lida com isso no dia a dia. Então nós vamos para cima da empresa. Se ela não conseguir avançar, nós vamos tirá-la do processo”, pontuou.

Riedel avaliou ainda que o ano foi extremamente desafiador, com o Brasil mudando sua diretriz de trabalho e MS permaneceu firme na sua conduta, com projeto claro de desenvolvimento de negócios.