Riedel destaca investimento de R$ 125 mi em obras de pavimentação e infraestrutura em Três Lagoas

Um pacote de obras estimado em R$ 125 milhões. O valor é o que teria sido investido, em Três Lagoas, neste ano, como apontou o governador de Mato Grosso Sul, Eduardo Riedel, durante visita, na manhã desta quarta-feira (13). Neste pacote está a pavimentação de 37,1 km da MS-320 e a restauração de cinco bairros da cidade. Riedel esteve na cidade para acompanhar os projetos que receberam recursos do governo do estado em parceria com a prefeitura.

A pavimentação da MS-320, de Três Lagoas até o trevo Vera Cruz, era um pedido antigo da população e setor produtivo da região. O foco é melhorar a infraestrutura e logística local, trazendo benefícios a todos que percorrem esta rodovia. A obra começou em 2022 e recebeu R$ 106,5 milhões de investimento. O projeto também contou com a construção de uma ponte de concreto de 44 metros sobre o córrego Ribeirão. Nos trechos mais íngremes foram instaladas terceiras faixas. Na parte da estrada que fica próxima à vegetação também foi colocada passagem de fauna para proteger a travessia de animais silvestres, que faz parte do ‘Programa Estrada Viva’.

Durante a agenda em Três Lagoas, o governador entregou a obra de restauração do pavimento, rede e ligações domiciliares de esgoto nos bairros Bela Vista, Santa Luzia, Santos Dumont, São Carlos e Nossa Senhora Aparecida, sendo R$ 18,9 milhões em investimento.

A comitiva do Estado contou com a presença dos secretários Hélio Peluffo (Seilog) e Eduardo Rocha (Casa Civil). Eles vistoriaram obras urbanas que estão em andamento. Entre elas a pavimentação da avenida Custódio Andrews, a construção do Shopping Popular e o asfalto da avenida Jary Mercante. Todas elas têm aporte financeiro do governo estadual. O projeto também contou com a construção de uma ponte de concreto de 44 metros sobre o córrego Ribeirão Campo Triste.

Confira a entrevista com o governador Eduardo Riedel: