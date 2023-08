Riedel e Simone Tebet vão se reunir com presidente da Petrobras para saber sobre retomada da UFN3

Nesta quinta-feira (17), a Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN 3) da Petrobras, em Três Lagoas, entra mais uma vez em pauta. O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo RiedeL, informou que vai se reunir com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, no Rio de Janeiro, para obter informações sobre o planejamento da empresa para a retomada da obra de construção, que está paralisada há nove anos. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, também deverá participar do encontro juntamente com Riedel.

“Ela participará amanhã comigo da reunião para que o presidente da Petrobras nos coloque o cenário que ele encontrou e, agora, está caminhando. Nós temos pedido, com total apoio da ministra, a retomada da obra e que a Petrobras assuma a operação da UFN3”, pontuou o governador, nesta quarta-feira (16), durante encontro com deputados, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

A construção da UFN3 teve início em 2011 e foi paralisada em dezembro de 2014 com 81% de conclusão. Na semana passada, Prates, Simone Tebet e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, participaram, de uma reunião com o presidente da Bolívia, Luis Arce, para demonstrar que o governo brasileiro está interessado em retomar parceiras com governos e empresas da região para fortalecer a integração e desenvolver a economia da América Latina. Um dos assuntos foi a ampliação do fornecimento de gás boliviano para o Brasil. Tebet destacou que a ampliação da oferta de gás da Bolívia para o Brasil é importante para o pleno funcionamento da UFN 3.