Risco de infarto e AVC pode aumentar em época de Inverno

As baixas temperaturas podem trazer algumas preocupações para a saúde. Isso porque o risco de infarto ou AVC tendem a aumentar no inverno. O Instituto Nacional de Cardiologia (INC) aponta que as ocorrências de infarto podem aumentar em até 30%, principalmente, em temperaturas abaixo de 14ºC.

O Ministério da Saúde reforça que o infarto é uma das principais causas de morte no Brasil. Em média, 300 mil e 400 mil casos de infarto são registrados no país todos os anos, resultando em mais de 70 mil mortes anualmente. De acordo com dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, Três Lagoas registrou 49 mortes por infarto, no ano passado. Em 2023, até o mês de junho, 13 pessoas morreram em decorrência da doença.

O cardiologista Vitor Hugo Cavallini afirma que o motivo das doenças cardíacas aumentarem nesta estação é porque os vasos sanguíneos e artérias diminuem de tamanho em períodos de frio, e isso causa obstrução. As pessoas que têm gordura obstruindo vasos e artérias, segundo ele, passa a ter mais propensão de um infarto, AVC ou doença vascular.

As pessoas com mais risco de desenvolver essas doenças são aquelas que apresentam algum tipo de comorbidade, como diabetes, hipertensão, tabagismo, alcoolismo ou alguma doença cardiovascular estabelecida. Contudo, Cavallini ressalta que nos últimos 10 anos a quantidade de pessoas mais jovens que procuraram hospitais e atendimentos de saúde apresentando doenças cardiovasculares aumentou expressivamente. “Quanto mais avançada a idade das pessoas, os fatores de risco aumentam e a propensão para desenvolver uma doença cardiovascular é bem maior. Isso não quer dizer que não há riscos para as os mais jovens. Eles também podem evoluir e desenvolver uma enfermidade”, explica o cardiologista.

Entre os principais sintomas que servem de alerta para infarto ou AVC está o aumento repentino da pressão arterial, dor no peito, dor no estômago e dor de cabeça intensa que não melhora com medicação. Nessas situações as pessoas devem procurar atendimento médico imediatamente.

Prevenção

Nos dias de temperaturas mais baixas, a principal recomendação do cardiologista para pessoas que tenham comorbidades ou que já apresentem alguma doença cardiovascular é não sair de casa para evitar o contato com frio mais intenso. Mas, ,se precisar, é fundamental estar protegido com agasalhos e roupas quentes.