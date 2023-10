Roda de conversa sobre os direitos da pessoa autista será realizada neste sábado

A Liga Acadêmica de Pediatria da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), e a Associação de Pais e Amigos do Autista (AMA), irão promover, neste sábado (30), o 2º Encontro de Roda de Conversa com o tema “Assistência Social e Direitos dos Autistas”. O evento começará às 8h, na Casa da Amizade do Rotary Club, localizada na Rua Generoso Siqueira, nº 740, Centro. Os interessados devem fazer a inscrição de forma gratuita através do link.

A segunda edição do encontro contará com a participação do advogado e presidente da subseção da OAB, em Três Lagoas, Tiago Martinho, o defensor público Bruno Gutierrez, e os advogados Roberto Rabelati e Flávio Belchior.

