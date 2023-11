Rodada dos JETs desta sexta-feira é cancelada após briga no ginásio

Por conta do episódio de violência ocorrido na Lagoa Maior, ao lado do Ginásio Poliesportivo Eduardo Milanez, na noite de quinta-feira (9), a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Juventude e Lazer (Sejuvel), comunica que a rodada dos Jogos Escolares Três-lagoenses (JETs), categoria sub-16, que aconteceria nesta sexta-feira (10) foi cancelada.

Vale ressaltar que o cancelamento é para evitar novas aglomerações, mesmo que o ocorrido não tenha envolvido nenhum dos competidores do JETs. Com isso, as partidas de basquete masculino e vôlei masculino e feminino serão realizadas em uma nova data que será divulgada pela Sejuvel em breve.