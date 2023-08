Rodoviária de Três Lagoas fica sem reforma e situação causa transtornos

Em dezembro de 2022, parte do Terminal Rodoviário de Três Lagoas teve que ser demolida após apresentar rachaduras e infiltrações nas paredes dos boxes. Essa situação tem gerado muitas reclamações, pois se passaram oito meses e até agora nada foi feito.

O cenário para quem embarca e desembarca no terminal é de uma rodoviária suja, destruída e mal cuidada. Quem trabalha no local reclama do descaso. Além de feio, também é perigoso, com resto de entulhos e pisos quebrados.

A prefeitura se posicionou, anteriormente a previsão era de apenas uma revitalização, mas com as rachaduras tiveram que demolir. Com isso, o projeto teve que ser alterado. Agora, está previsto a ampliação do número de guichês, além dos reparos estruturais. O projeto está em fase de finalização e aprovação. Ainda em agosto deve ser liberado para entrar no processo de licitação.

Confira a reportagem completa: