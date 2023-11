Rodoviária de Três Lagoas será reformada

O cenário para quem embarca e desembarca no terminal rodoviário de Três Lagoas é de descaso, com resto de entulhos e pisos quebrados.No final do ano passado, parte da estrutura dos boxes que existiam no local apresentou rachaduras e foi demolida. De lá para cá, passado quase um ano, nenhuma reforma foi realizada no local.

A auxiliar de serviços gerais, Gabriela Ortiz, diz que a rodoviária precisa de melhorias. A funcionária pública Maria de Lourdes Nunes de Carvalho diz que é necessário reforma, mas também conter usuários de drogas que ficam incomodando pessoas que estão na rodoviária. Ela defende o cercamento do local.

O terminal rodoviário de Três Lagoas foi inaugurado em 1978, na gestão do então prefeito Ramez Tebet. Durante esse período, passou por duas reformas, uma em 1989, outra em 2005. Em abril de 2021, parte do teto não resistiu e cedeu. Na época, a prefeitura fez o reparo dessa parte do teto.

Continue Lendo...

Há alguns anos a prefeitura vem anunciando a reforma do terminal rodoviário, mas apenas no mês passado, abriu licitação para contratação de empresa interessada em reformar o local. Os envelopes serão abertos neste mês. (Ana Cristina Santos)