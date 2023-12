Rodovias concessionadas por Mato Grosso do Sul oferecem 100% de cobertura 4G para usuários

Os motoristas que seguirem nas proximidades de Aparecida do Taboado (BR-436), Inocência (MS-112), Paranaíba (BR-158), Três Lagoas (MS-112), Cassilândia (BR-158/MS-112) e Selvíria (BR-158) vão dispor de serviço de 4G na malha rodoviária, com cobertura de 100% na rede móvel. São mais de 412 km destas rodovias que foram concessionadas pelo estado para Way-112.

Para dispor desta cobertura, foi feito uma parceria entre a concessionária Way-112 e a empresa TIM. A expectativa é beneficiar cerca de 30 mil motoristas que circulam diariamente nestas vias e mais 276 mil moradores das cidades ao redor, que serão beneficiados.

Segundo a concessionária, o sinal vai chegar em toda extensão da MS-112 e da BR-436, assim como alguns trechos da BR-158. A expectativa é que além da malha rodoviária, também tragam benefícios para as cidades na área urbana e rural, assim como setor produtivo e segmento industrial da região.

“Proporcionar conectividade para as rodovias do Mato Grosso do Sul nos trechos sob concessão do Grupo Way Brasil, oferecendo as melhores condições de dirigibilidade aos usuários que trafegam todos os dias pela região, ampliando a comunicação com colaboradores e, também para as comunidades lindeiras, é uma das prioridades da concessionária”, descreveu André Kauzo, coordenador do projeto.

Além de contribuir com a segurança das viagens, a concessionária espera que a cobertura ajude nos serviços operacionais, comunicação entre as equipes, gestão de tráfego e monitoramento da estrutura. Desta forma comunidades e vilarejos da região serão incluídos nesta inclusão digital. Segundo a empresa a próxima etapa do projeto será em 2024, para implementar a cobertura 4G em 100% da rodovia MS-306

Concessão

Para oferecer mais segurança e melhores condições a quem trafega na região, o governo do estado fez a concessão da MS-112 e de trechos da BR-158 e BR-436 para empresa Way-112, que ficará responsável por administrar este trecho em um período de 30 anos. O contrato foi assinado em 23 de março deste ano.

A concessionária precisa fazer a recuperação, conservação, manutenção e implantação de melhorias nas rodovias. Ao todo são 412 km de extensão, passando por cidades como Três Lagoas, Cassilândia, Aparecida do Taboado, Paranaíba, Inocência e Selvíria.

O objetivo desta política de concessão é justamente trabalhar com a iniciativa privada para que novos investimentos sejam feitos nas rodovias, dando mais qualidade ao trecho, segurança e melhores condições para quem trafega pela região. O estado começou as concessões rodoviárias pela MS-306 e lá também está colhendo bons frutos.

* Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul