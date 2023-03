Rodovias da região Costa Leste serão entregues à iniciativa privada na quinta

O contrato de concessão da MS-112 e trechos da BR-158 e da BR-436, na região Costa Leste de Mato Grosso do Sul, será assinado na próxima quinta-feira (23), na governadoria, pelo governador Eduardo Riedel (PSDB) e representantes da empresa.

Representantes da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos, da Secretaria de Infraestrutura e Logística), do Escritório de Projetos Estratégicos e Concessionária das Rodovias do Leste MS, fizeram a vistoria de todo o trecho concedido, para estabelecer o Termo de Arrolamento de Bens, que será assinado.

Com a proposta de outorga de R$ 150 milhões, o Consórcio Way Brasil venceu em novembro do ano passado o leilão da rodovia MS-112 e de trechos da BR-158 e da BR-436. Serão mais de R$ 3,5 bilhões em investimentos, ao longo dos 30 anos de contrato.

A proposta do governo do Estado com a concessão é que, a MS-112 e os trechos das BRs 158 e 436 - que passam pelos municípios de Três Lagoas, Selvíria, Inocência, Aparecida do Taboado, Paranaíba e Cassilândia - recebam melhorias como a construção de acostamentos, terceiras vias, acessos, alargamento de pontes, postos policiais e de fiscalização fazendárias, socorros mecânicos e de saúde, entre outros, além de praças de pedágios. A região beneficiada abriga grandes indústrias do setor produtivo de Mato Grosso do Sul.

De acordo com estudo feito pelo governo do Estado, para privatização dessas rodovias, a concessão vai beneficiar diretamente os 230 mil habitantes dos seis municípios abrangidos pelas rodovias: Cassilândia, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Inocência, Selvíria e Três Lagoas, e também trabalhadores do setor de transportes e turistas, aumentando a segurança viária e reduzindo o tempo gasto nos deslocamentos e o custo do escoamento da produção regional.