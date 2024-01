Rodovias da região recebem 100% de cobertura 4G móvel

As rodovias do Mato Grosso do Sul vão dispor de serviço de 4G na malha rodoviária com cobertura de 100% da rede móvel. Mais de 412 km destas rodovias foram concessionadas pelo Estado através de uma parceria entre a Way-112 e a empresa TIM.

Segundo o governo, a intenção desta política de concessão é trabalhar com a iniciativa privada e dar mais segurança e melhores condições de tráfego nas rodovias beneficiadas nas proximidades de Aparecida do Taboado na BR-436, Inocência na MS-112, Paranaíba na BR-158, Três Lagoas na MS-112, Cassilândia na BR-158/MS-112 e Selvíria na BR-158.

Ainda de acordo com o governo, a expectativa é beneficiar cerca de 30 mil motoristas que circulam diariamente nestas vias e mais 276 mil moradores das cidades ao redor, além da área urbana e rural, assim como setor produtivo e segmento industrial da região. A concessionária informou que o sinal vai chegar em toda extensão da MS-112 e da BR-436.