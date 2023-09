Rodovias federais e estaduais ganham reforços em segurança no feriadão em Três Lagoas

A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar Rodoviária iniciaram, nesta quinta-feira (7), a “Operação Independência” nas cinco rodovias federais e nas duas estaduais, em Três Lagoas, para reforçar a fiscalização de trânsito e a prevenção à acidentes nas vias durante o feriado prolongado e o aumento no fluxo de viajantes e turistas.

Devido ao aumento no fluxo veículos no trânsito nesse feriado de 7 de Setembro, o policiamento foi reforçado nas rodovias em todas regiões do estado, que dão acesso a municípios e áreas com maior fluxo turístico, como a região de Bonito, Ponta Porã, Distritos de Palmeiras e Piraputanga e Três Lagoas.

A operação conta com o apoio de 20 viaturas, espalhadas por todo o estado, e também, cerca de 90 policiais militares e será encerrada no dia 11 de Setembro. De acordo com a polícia, o objetivo é preservar vidas e aumentar a sensação de segurança nas rodovias.

As fiscalizações serão em combate às principais infrações de trânsito nas rodovias, como dirigir sob efeito álcool, ultrapassagem em local proibido, excesso de velocidade e conduzir veículo automotor sem ser habilitado, além de outras infrações.

As orientações da polícia é que antes de viajar o condutor confira as condições e equipamento de segurança do veículo, como freios e faróis. É importante também planejar a viagem, como locais de parada para descano, além de ter de manter a paciente e responsabilidade no volante, especialmente nas ultrapassagens, sempre respeitando motoristas e a lei de trânsito.

Ainda segundo a PRF, as estatísticas apontam que o número de acidentes que tiveram como causa principal ausência, reação tardia ou ineficiente dos condutores aumentaram quase 28% entre os anos de 2021 e 2022. Somadas, foram 15.955 ocorrências, contra 12.481 no ano passado. Como consequência, a PRF identificou crescimento no número de mortes e feridos, no mesmo período.

A “Operação Independência 2023” faz parte do Calendário Nacional de Ações de Segurança Viária, que abrange datas com aumento no fluxo de veículos nas rodovias, e o foco é alertar os motoristas sobre a importância de manter a atenção ao trânsito durante a viagem, como informou a PRF.