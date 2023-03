Rodovias na região do Bolsão terão seis praças de pedágios

O Governo do Mato Grosso do Sul e o Grupo Way Brasil assinaram nesta quinta-feira (23), no auditório da Governadoria, o contrato de concessão da MS-112 e trechos das rodovias federais BR-158 e BR-436. De acordo com o contrato, o Grupo ficará responsável pela manutenção viária, melhorias de tráfego e capacidade rodoviária de 412,8 quilômetros de estradas em Mato Grosso do Sul e que passam pelas cidades de Cassilândia, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Inocência, Selvíria e Três Lagoas, região nordeste do Estado.

Pertencentes à União, os trechos das rodovias BR-158 e BR-436 foram delegados em importante parceria entre o Estado e o Governo Federal.

Riedel destacou que a concessão traz competitividade para as empresas, negócios e segurança para os usuários. “São 413 quilômetros de rodovias que irão contar com terceira faixa, acostamento, apoio e suporte ao usuário com ambulâncias, guinchos e conectividade, que é uma inovação nesses contratos. É fundamental que tenhamos essa malha rodoviária para dar condições para toda essa região, que tem crescido muito com grandes investimentos industriais”, ressaltou o governador.

A concessão contará com seis bases operacionais, com unidades da Polícia Rodoviária Militar, em Três Lagoas, além de recuperar uma base da Polícia Rodoviária Federal, em Paranaíba e reforma da unidade da Secretaria da Fazenda, em Aparecida do Taboado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O diretor-presidente da concessionária Way, Paulo Lopes, anunciou uma parceria com uma operadora de telefonia que vai oferecer aos usuários serviços de Internet 4G ao longo da rodovia. “No primeiro ano, vamos fazer a recuperação do pavimento.

As principais obras do segundo ao quinto ano serão a instalação de radares, sensores e a recuperação total do pavimento”, informou. Ao longo de 30 anos, a concessionária investirá em torno de R$ 3,5 bilhões. O contrato ainda inclui 3,8 quilômetros da ponte rodoferroviária, oferecendo agilidade, segurança aos usuários e novas possibilidades logísticas.

Ainda segundo Paulo Lopes, a estimativa é que a operação recolha em impostos cerca de R$ 2 milhões para cada município, e gere 300 empregos diretos com as obras e dois mil indiretos.

O secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo, parabenizou o ex-governador Reinaldo Azambuja, presente ao evento, e que foi responsável por idealizar o projeto. “Investimento importante para a região do Bolsão que se desenvolve e possui uma matriz na área de reflorestamento e celulose”, ressaltou.

Eduardo Riedel também enalteceu Azambuja pela iniciativa em repassar para a iniciativa privada essas rodovias. O governador, inclusive, vem tendo tratativas com o Governo Federal para que a BR- 262, rodovia que liga Três Lagoas a Campo Grande, também possa ser privatizada.