Rosário Congro Neto recebe homenagem

Por propositura dos vereadores Marcus Bazé e Tonhão, recebeu o título de cidadão três-lagoense, o empresário e presidente do Grupo RCN de Comunicação, Rosário Congro Neto, advogado, ex-vereador de Três Lagoas e ex-deputado federal.

Morador em Três Lagoas desde criança, Rosário Congro, nasceu em Cafelândia (SP), mas sempre se considerou um três-lagoense. Aos 71 anos, destes, 63 morando em Três Lagoas, onde constitui aqui sua família, o empresário é um defensor da cidade, sempre contribuiu e contribui até hoje para o seu desenvolvimento e sempre a considerou sua terra.

O empresário falou da homenagem. “É o reconhecimento do Legislativo, que descobriu que eu não havia nascido em Três Lagoas. Mas eu sou três-lagoense, a primeira vez que estive em Três Lagoas foi aos 8 anos, quando meu pai morava em Lins, e voltou para cá, para assumir o cargo de promotor de Justiça”, recordando quando esteve em Três Lagoas pela primeira vez, e de lá para cá, se vão 63 anos, sendo boa parte de dedicação em prol do desenvolvimento de Três Lagoas. Rosário é neto do ex- prefeito de Três Lagoas, Rosário Congro.